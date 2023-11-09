Железнодорожный переезд временно закроют в Невельском районе 13 ноября
Железнодорожный переезд временно закроют в Невельском районе 13 ноября с 7:00 до 0:00. Об этом пишет «Невельский вестник».
Железнодорожный переезд будет закрыт на 469-м километре 5 пк перегона Невель 2 – Завережье (дорога Невель – Велиж, деревня Борки) в связи с производством ремонтных работ на данном переезде.
Объезд будет осуществляться в деревне Дубище через железнодорожный переезд на 473-м километре.
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