Железнодорожный переезд временно закроют в Невельском районе 13 ноября

12:38, 09 ноября 2023, ПАИ

Железнодорожный переезд временно закроют в Невельском районе 13 ноября с 7:00 до 0:00. Об этом пишет «Невельский вестник».

Железнодорожный переезд будет закрыт на 469-м километре 5 пк перегона Невель 2 – Завережье (дорога Невель – Велиж, деревня Борки) в связи с производством ремонтных работ на данном переезде.

Объезд будет осуществляться в деревне Дубище через железнодорожный переезд на 473-м километре.