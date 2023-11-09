Стали известны подробности наезда автомобиля на пенсионерку в Великих Луках

12:05, 09 ноября 2023, ПАИ

Стали известны подробности наезда автомобиля на пенсионерку в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на территориальной отдел МВД России.

8 ноября в 18:03 у дома № 14/1 на улице Холмской 22-летний молодой человек за рулём BMW совершил наезд на пешехода – 83-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате ДТП женщину доставили в больницу. Установлено, что водитель был трезв.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.