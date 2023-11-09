Дождь ожидается в Псковской области 10 ноября

12:50, 09 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

Местами пройдёт небольшой дождь. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +3 до +8 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.