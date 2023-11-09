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Культура

Три района представят свои программы на грибном фестивале в Порхове

Межрайонный грибной фестиваль «Пришелонье – грибная сторона» пройдет в Порхове 18 ноября. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Грибной фестиваль пройдет в Порховском районе. Фото: районная газета «Невельский вестник»

Мероприятие пройдет в районном Доме культуры. В рамках фестиваля представители Порховского, Дновского и Дедовичского районов подготовят тематические презентационные площадки.

«Каждый район будет представлять свою презентационную площадку. Чтобы доказать, что именно их сторона – это грибная сторона. Что именно они предоставят, мы увидим на самом фестивале. Они могут привезти и готовые грибные блюда, и какие-то заготовки из них. Каждый готовит сам – и оформление, и представление», – рассказала корреспонденту ПАИ директор Порховского социально-культурного комплекса Анна Тарасенкова.

Кроме того, в фойе Дома культуры будет работать ремесленная ярмарка. Для гостей фестиваля также выступят солисты и коллективы Порховского, Дедовичского и Дновского районов.

Вход на фестиваль свободный.

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