Три района представят свои программы на грибном фестивале в Порхове

14:21, 09 ноября 2023, ПАИ

Межрайонный грибной фестиваль «Пришелонье – грибная сторона» пройдет в Порхове 18 ноября. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Мероприятие пройдет в районном Доме культуры. В рамках фестиваля представители Порховского, Дновского и Дедовичского районов подготовят тематические презентационные площадки.

«Каждый район будет представлять свою презентационную площадку. Чтобы доказать, что именно их сторона – это грибная сторона. Что именно они предоставят, мы увидим на самом фестивале. Они могут привезти и готовые грибные блюда, и какие-то заготовки из них. Каждый готовит сам – и оформление, и представление», – рассказала корреспонденту ПАИ директор Порховского социально-культурного комплекса Анна Тарасенкова.

Кроме того, в фойе Дома культуры будет работать ремесленная ярмарка. Для гостей фестиваля также выступят солисты и коллективы Порховского, Дедовичского и Дновского районов.

Вход на фестиваль свободный.