«Экопром» приглашает диспетчера для работы в Пскове
Псковский филиал ООО «Экопром» в связи с расширением штата приглашает диспетчера для работы в Пскове, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».
В обязанности входит контроль передвижения автотранспорта, выдача путевых, заполнение ежедневных отчётов, разработка графиков вывоза отходов вверенных территорий, организация и контроль работы водителей грузовых автомобилей и выполнения ими наряда-задания.
Условия:
– сменный график работы;
– оформление по ТК РФ;
– соцпакет.
Заработная плата 40 000 рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8 (911) 890-06-12.
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