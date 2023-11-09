«Экопром» приглашает диспетчера для работы в Пскове

13:53, 09 ноября 2023, ПАИ

Псковский филиал ООО «Экопром» в связи с расширением штата приглашает диспетчера для работы в Пскове, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В обязанности входит контроль передвижения автотранспорта, выдача путевых, заполнение ежедневных отчётов, разработка графиков вывоза отходов вверенных территорий, организация и контроль работы водителей грузовых автомобилей и выполнения ими наряда-задания.

Условия:

– сменный график работы;

– оформление по ТК РФ;

– соцпакет.

Заработная плата 40 000 рублей.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8 (911) 890-06-12.