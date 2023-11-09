Модульный отель открылся в Печорском районе

14:03, 09 ноября 2023, ПАИ

Десять модулей на 20 мест установили на «Форелевом хуторе» в Печорском районе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

«Это позволило организовать новые возможности для отдыха гостей этого живописного места», – отметили в комитете.

Посетители «Форелевого хутора» могут не только переночевать с комфортом, но и поесть в местном ресторане, заняться рыбалкой и другими видами активного отдыха, уточнили в комитете.

Напомним, что в 2022 году для развития инфраструктуры туристического объекта был получен грант, на средства которого приобретено прокатное оборудование – лодка, спиннинговый комплект для рыбалки, велосипеды, байдарки, туристические наборы и другое. Также у гостей хутора появилась возможность наблюдать космические объекты с помощью телескопа.

Ранее сообщалось, что модульный отель появился в Великолукском районе.

Отметим, что почти 250 млн рублей получит Псковская область на проекты создания модульных гостиниц. Напомним, что регион уже выделял бюджетные средства в размере 157,5 млн рублей на поддержку общественных инициатив возведения модульных некапитальных помещений для туристов.