Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Модульный отель открылся в Печорском районе

Десять модулей на 20 мест установили на «Форелевом хуторе» в Печорском районе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Модульный отель открылся в Печорском районе. Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

«Это позволило организовать новые возможности для отдыха гостей этого живописного места», – отметили в комитете.

Посетители «Форелевого хутора» могут не только переночевать с комфортом, но и поесть в местном ресторане, заняться рыбалкой и другими видами активного отдыха, уточнили в комитете.

Напомним, что в 2022 году для развития инфраструктуры туристического объекта был получен грант, на средства которого приобретено прокатное оборудование – лодка, спиннинговый комплект для рыбалки, велосипеды, байдарки, туристические наборы и другое. Также у гостей хутора появилась возможность наблюдать космические объекты с помощью телескопа.

Ранее сообщалось, что модульный отель появился в Великолукском районе. 

Отметим, что почти 250 млн рублей получит Псковская область на проекты создания модульных гостиниц. Напомним, что регион уже выделял бюджетные средства в размере 157,5 млн рублей на поддержку общественных инициатив возведения модульных некапитальных помещений для туристов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 ноября 2023

В Полистовском заповеднике пересчитывают бобров
09 ноября 2023

Модульный отель открылся в Печорском районе
09 ноября 2023

«Экопром» приглашает диспетчера для работы в Пскове
09 ноября 2023

Вышел новый выпуск подкаста Псковского музея-заповедника
09 ноября 2023

О православных медиа поговорят на «Серебряном дожде»
09 ноября 2023

Новый жилой квартал появится под Псковом
09 ноября 2023

Дождь ожидается в Псковской области 10 ноября
09 ноября 2023

Алексей Корочкин: Выставка «Россия» даёт большие возможности для презентации гастрономии региона

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...