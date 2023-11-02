Модульный отель появился в Великолукском районе

12:41, 02 ноября 2023, ПАИ

Новый модульный отель «База отдыха «Солнечный» открылся в Великолукском районе (Псковская область) в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.

Номерной фонд туристического объекта – 66 мест. «В его состав вошли современные домики с панорамным видом на сосновый лес и озеро. Здесь можно отлично провести время с весёлой компанией или комфортно отдохнуть с семьёй», – отметили в комитете.

Ранее сообщалось, что парк-отель открылся в Псковском районе благодаря нацпроекту.

Отметим, что почти 250 млн рублей получит Псковская область на проекты создания модульных гостиниц. Напомним, что регион уже выделял бюджетные средства в размере 157,5 млн рублей на поддержку общественных инициатив возведения модульных некапитальных помещений для туристов.