Модульный отель появился в Великолукском районе
Новый модульный отель «База отдыха «Солнечный» открылся в Великолукском районе (Псковская область) в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.
Номерной фонд туристического объекта – 66 мест. «В его состав вошли современные домики с панорамным видом на сосновый лес и озеро. Здесь можно отлично провести время с весёлой компанией или комфортно отдохнуть с семьёй», – отметили в комитете.
Ранее сообщалось, что парк-отель открылся в Псковском районе благодаря нацпроекту.
Отметим, что почти 250 млн рублей получит Псковская область на проекты создания модульных гостиниц. Напомним, что регион уже выделял бюджетные средства в размере 157,5 млн рублей на поддержку общественных инициатив возведения модульных некапитальных помещений для туристов.
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