«Почта России» временно снизила тарифы на доставку за рубеж на 25%

14:05, 09 ноября 2023, ПАИ

До конца января 2024 года «Почта России» предлагает выгодные тарифы на международные посылки и EMS-отправления для корпоративных клиентов. Отправлять посылки на 25% дешевле можно во все 130 стран, доступных для экспорта. Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

Воспользоваться тарифом могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые не отправляли с почтой за границу последние 6 месяцев и более, а также новые клиенты после заключения договора. Дополнительную информацию бизнесмены могут получить у менеджеров или через форму обратной связи на странице.

Сократить расходы на логистику также помогает программа субсидирования доставки за границу, которую почта реализует совместно с Минпромторгом. Получить скидку до 80% могут юридические лица, зарегистрированные в РФ и экспортирующие товары российского производства: владельцы интернет-магазинов и маркетплейсов, а также сервисные провайдеры, аккредитованные АО «Российский экспортный центр». Программа распространяется на международную почту (мелкие пакеты, посылки и EMS) в неограниченном количестве и в любые страны.