В Полистовском заповеднике пересчитывают бобров

14:24, 09 ноября 2023, ПАИ

В Полистовском заповеднике провели осенний учёт бобров. В рамках ежегодного мониторинга специалисты Полистовского заповедника установят численность и распространение популяции бобра Castor fiber на территории заповедника и его охранной зоны. Об этом ПАИ сообщили в государственном природном заповеднике «Полистовский».

«Ноябрь – наиболее удобный месяц для учета бобров. В этот период года животные активно заготавливают корм на зиму, уже обновили жилища и плотины, что позволяет понимать как количество бобров в каждом поселении, так и границы самих поселений», – отметили сотрудники заповедника.

Бобры сосредоточены преимущественно вокруг болотного массива в охранной зоне заповедника, специалисты тщательно обследуют малые реки, их притоки и мелиоративную сеть каналов. Во время учёта обследованы урочища Заход, Лебедево, Гривы, окрестности реки Хлавицы и ее притоков в Локнянском районе. В общей сложности протяженность маршрутов составила около 30 километров.

В ходе работ по учёту измеряли размеры бобровых хаток (высота и ширина основания), а также размеры плотин, фиксировали размеры погрызов на деревьях и кустарниках, учитывали объем заготовленного корма.

«Вся полевая информация собрана с помощью приложения мобильной версии геоинформационной системы ГИС-платформы заповедника «Полистовский» NextGIS QGIS. По результатам сбора информации и ее обработки мы подсчитаем количество животных, населяющих заповедник и его охранную зону, поймем, как изменилось территориальное размещение бобров в этом довольно засушливом и жарком году», – подчеркнули специалисты.