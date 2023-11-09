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Происшествия

Пскович избил и таскал за волосы женщину в общежитии

Житель Пскова предстанет перед судом за нанесение побоев незнакомой женщине. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что на общей кухне общежития у мужчины произошёл конфликт с женщиной. Он несколько раз ударил её, а затем за волосы попытался вытащить женщину из кухни в коридор.

«Своими противоправными действиями пскович причинил женщине физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью», – отметили в ведомстве.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 116.1 УК РФ. Санкция этой сатьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на тот же срок, либо ареста на срок до шести месяцев.

Уголовное дело прокурор направил в суд для рассмотрения.

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