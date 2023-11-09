Количество женщин-полицейских увеличилось в Пскове

17:13, 09 ноября 2023, ПАИ

Количество женщин в личном составе МВД по городу Пскову увеличилось. Об этом заявил начальник УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Сергей Сурин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Женщин в полиции достаточно много стало работать – около 30 % от общего количества личного состава. Если раньше женщины работали в сугубо «женских» подразделениях, таких как ПДН, миграционная служба, кадровые подразделения, то сейчас женщины идут и в патрульно-постовую службу, в участковые уполномоченные. Есть и такие подразделения, где только женщины – это, как правило, следствие и подразделение дознания. Там более 90 % всего состава – это женский коллектив», – рассказал полковник полиции.

Напомним, завтра, 10 ноября, в России отмечается День полиции.