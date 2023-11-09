Картину осуждённого из себежской колонии оценят искусствоведы из Эрмитажа

15:39, 09 ноября 2023, ПАИ

Картина осужденного из колонии строгого режима в Себежском районе представит Псковскую область на всероссийском конкурсе «Искупление и возрождение». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

На первом этапе конкурса жюри оценивало работы по картине голландского художника Харменса ван Рейна Рембрандта «Возвращение блудного сына».

Для второго этапа живописец из себежской колонии подготовил полотно по произведению Федора Достоевского «Преступление и наказание». И жюри оценило эту работу выше остальных. Теперь картину отправят в Санкт-Петербург для дальнейшей оценки. В коллегию судей войдут представители петербургского УФСИН и общественного совета при управлении и искусствоведы из Эрмитажа.