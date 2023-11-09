Итоги чемпионата по настольному теннису подвели в Псковской области

16:00, 09 ноября 2023, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису, который прошёл в Пскове 4 и 5 ноября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли в парных и индивидуальных мужских и женских разрядах, а также в смешанном разряде.

Всего в турнире приняли участие 40 мужчин и 11 женщин.

В личном мужском разряде первое место занял Вадим Барышников. Второе место досталось Дмитрию Горбачёву. Замкнул тройку лидеров Виталий Шудегов.

В парном мужском разряде победителями оказались Вадим Барышников и Михаил Марцеха. Серебро забрали теннисисты в составе Алексея Швецова и Виталия Шудегова. Бронзу взяли Сергей Терашкевич и Дмитрий Горбачёв.

Анастасия Беляева взяла золото в личном женском разряде. Второе место досталось Анастасии Левиной. Бронзовым призёром стала Анастасия Ильина.

Победителем в парном женском разряде стала команда в составе Анастасии Беляевой и Анастасии Яблочкиной. Серебро завоевали Анастасия Левина и Анастасия Ильина. Милана Иванова и Анастасия Якубова стали бронзовыми призёрами.

Вадим Барышников смог стать трёхкратным победителем турнира, завоевав золото в смешанном разряде вместе с Анастасией Ильиной. Дмитрий Горбачёв вместе с Анастасией Яблочкиной стали серебряными призёрами. Последними в тройке лидеров оказалась пара Анастасии Левиной и Михаэля Левина.

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