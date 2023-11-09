Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Итоги чемпионата по настольному теннису подвели в Псковской области

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису, который прошёл в Пскове 4 и 5 ноября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В личном мужском разряде первое место занял Вадим Барышников. Фото здесь и далее: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

Соревнования прошли в парных и индивидуальных мужских и женских разрядах, а также в смешанном разряде.

Всего в турнире приняли участие 40 мужчин и 11 женщин.

Кубок чемпиона Псковской области по настольному теннису

В личном мужском разряде первое место занял Вадим Барышников. Второе место досталось Дмитрию Горбачёву. Замкнул тройку лидеров Виталий Шудегов.

В парном мужском разряде победителями оказались Вадим Барышников и Михаил Марцеха. Серебро забрали теннисисты в составе Алексея Швецова и Виталия Шудегова. Бронзу взяли Сергей Терашкевич и Дмитрий Горбачёв.

В парном мужском разряде победителями оказались Вадим Барышников и Михаил Марцеха

Анастасия Беляева взяла золото в личном женском разряде. Второе место досталось Анастасии Левиной. Бронзовым призёром стала Анастасия Ильина.

На пьедестал три Анастасии

Победителем в парном женском разряде стала команда в составе Анастасии Беляевой и Анастасии Яблочкиной. Серебро завоевали Анастасия Левина и Анастасия Ильина. Милана Иванова и Анастасия Якубова стали бронзовыми призёрами.

Вадим Барышников смог стать трёхкратным победителем турнира, завоевав золото в смешанном разряде вместе с Анастасией Ильиной. Дмитрий Горбачёв вместе с Анастасией Яблочкиной стали серебряными призёрами. Последними в тройке лидеров оказалась пара Анастасии Левиной и Михаэля Левина.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 ноября 2023

Итоги чемпионата по настольному теннису подвели в Псковской области
09 ноября 2023

18 команд разыграют Кубок Пскова по мини-футболу
09 ноября 2023

Итоги мини-футбольного турнира подвели в Псковской области
09 ноября 2023

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо
09 ноября 2023

Определены победители Кубка Псковской области по программированию
08 ноября 2023

Пять наград завоевали великолукские тхэквондисты в Петербурге
08 ноября 2023

В ПсковГУ оборудовали спортплощадку для сдачи норм ГТО
08 ноября 2023

Пять медалей завоевали бойцы из Псковской области во всероссийском турнире по ММА

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...