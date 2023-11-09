Матвиенко предложила при рождении третьего ребенка давать семье квартиру

16:56, 09 ноября 2023, ПАИ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти должны предоставлять квартиры семьям при рождении третьего ребенка. Об этом пишет ТАСС.

«Когда я была губернатором [Санкт-Петербурга], как только рождался третий ребенок, семья становилась на очередь, в течение максимум года она получала квартиру от государства. Вот здесь квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру. Те, кто там более состоятелен, конечно, это и льготная ипотека, списание ипотеки. А в принципе, в первую очередь государство должно улучшать условия семьям с детьми», – сказала Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных семейной политике и вопросам поддержки рождаемости.

По мнению спикера, обеспечение жильем семей с детьми является одним из инструментов стимулирования рождаемости в России. «Если семья будет знать, что она родит третьего ребенка и государство даст ей квартиру, это будет, может быть, определяющим фактором», – считает она.