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Общество

Матвиенко предложила при рождении третьего ребенка давать семье квартиру

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти должны предоставлять квартиры семьям при рождении третьего ребенка. Об этом пишет ТАСС.

«Когда я была губернатором [Санкт-Петербурга], как только рождался третий ребенок, семья становилась на очередь, в течение максимум года она получала квартиру от государства. Вот здесь квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру. Те, кто там более состоятелен, конечно, это и льготная ипотека, списание ипотеки. А в принципе, в первую очередь государство должно улучшать условия семьям с детьми», – сказала Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных семейной политике и вопросам поддержки рождаемости.

По мнению спикера, обеспечение жильем семей с детьми является одним из инструментов стимулирования рождаемости в России. «Если семья будет знать, что она родит третьего ребенка и государство даст ей квартиру, это будет, может быть, определяющим фактором», – считает она.

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