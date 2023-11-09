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В Пскове внучке героя Великой Отечественной войны передали медаль дедушки

Внучке героя Великой Отечественной войны Янине Рудневой передали медаль «За отвагу» её деда Сергея Бибичука. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След «Пантеры» в социальной сети «ВКонтакте».

В Пскове внучке героя войны передали медаль дедушки. Фото здесь и далее: группа поискового отряда «След «Пантеры» в социальной сети «ВКонтакте»

«Это история об одном герое и неравнодушных людях, которые пытаются сохранить его историю. Награда проделала немаленький путь от витрины магазины в Таллине до рук внучки героя в Пскове. Во время прогулки по Таллину на витрине магазина увидели медаль «За отвагу». У человека, который её обнаружил, воевала вся семья, он не мог позволить, чтобы награда находилась на прилавке. Пришёл в организацию и обратился за помощью. Затем с нами связались коллеги из ВИО «Фронт Лайн» [военно-историческое объединение Front Line. – ПАИ] с просьбой помочь передать награду в семью, ведь внучка героя проживает в Пскове», – отметили в поисковом отряде.

Медаль Янине Рудневой передала председатель Псковского регионального отделения Поискового движения России, руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Анна Шуняева в ходе совместного круглого стола Псковского отделения РВИО и Псковского музея-заповедника.

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