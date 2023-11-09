В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели перед праздниками

17:58, 09 ноября 2023, ПАИ

Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов внес на рассмотрение нижней палаты законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов, а также о сокращении рабочего дня на час перед государственным праздником. Об этом пишет РИА Новости.

«Законопроектом предлагается дополнить статью 95, закрепляющей сокращенный рабочий день перед государственными праздниками, изложив её следующим образом: «Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих выходному дню или нерабочему праздничному, уменьшается на один час». В связи с предложенными изменениями также необходимо понизить общую максимальную планку продолжительности рабочей недели, уменьшив её с 40 до 39 часов, для этого предлагается: в части 2 статьи 91 Трудового кодекса слова «превышать 40 часов в неделю» заменить словами: «превышать 39 часов в неделю», – написано в пояснении к законопроекту.