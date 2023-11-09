Окопные свечи для бойцов СВО изготовили псковские школьники

18:17, 09 ноября 2023, ПАИ

Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей для бойцов СВО прошёл в школе № 47 в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



















В нём приняли участие девятиклассники СОШ № 47, а также 13 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями из разных учреждений Пскова. В дальнейшем они будут изготавливать окопные свечи уже с учащимися своих школ.

Для поднятия боевого духа солдат участники мастер-класса написали на банках пожелания и тёплые слова.

Свечи войдут в состав гуманитарного груза для военнослужащих в зоне СВО. Мастер-класс по их изготовлению провёл ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.

Напомним, окопная (блиндажная) свеча – это универсальное самодельное устройство из железной банки, которое заливается парафином или воском. При помощи него можно согреться, разогреть еду и высушить одежду.