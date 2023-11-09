Команда эковолонтёров ПсковГУ набирает единомышленников

19:19, 09 ноября 2023, ПАИ

Студенческое объединение эковолонтёров «ЭкоLINE» ищет единомышленников в свою команду, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Проект подойдёт для тех, кто увлечён сохранением окружающей среды и заинтересован в просвещении студентов ПсковГУ в вопросах экологии.

Команда также занимается организацией и проведением экологических акций, реализацией проектов в сфере экологии и многим другим.

Приём заявок проводится до 20 ноября по ссылке.