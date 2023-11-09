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Общество

Псково-Печерская семинария получила государственную аккредитацию

Псково-Печерская духовная семинария получила государственную аккредитацию в отношении уровня высшего образования бакалавриат по направлению «теология», сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Псково-Печерская семинария получила государственную аккредитацию. Фото здесь и далее: Псковская епархия, фотограф – Артемий Бондарев

Соответствующий приказ опубликовала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 7 ноября.

Данное решение было вынесено на основании заключения экспертной группы Рособрнадзора по результатам аккредитационной экспертизы, проведённой в духовной школе 2 ноября. При её проведении семинария оценивалась по шести показателям.

«Прохождение процедуры государственной аккредитации является одним из важнейших событий для нашей самой молодой в России духовной школы. Выпускники, которые закончат вуз по программе «Теология», получат дипломы государственного образца, которые будут признаваться работодателями государственных учреждений. А для самой семинарии откроются новые перспективы, связанные с получением бюджетных мест и выделением бюджетного финансирования для осуществления образовательной и иной деятельности», – отметили в Псковской епархии.

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Псково-Печерская семинария получила государственную аккредитацию
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