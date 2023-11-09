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Общество

Назван необычный способ защитить детей от воспаления кишечника

Употребление ростков брокколи и других видов капусты в раннем возрасте может защитить от воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), приводит слова учёных из Университета штата Мэн «Газета.Ru».

Биологи провели эксперимент на мышах с моделью болезни Крона и выяснили, что питание мышей кормом с добавлением ростков брокколи снижало риск воспаления кишечника.

Добавление ростков брокколи в рацион снизило риск тяжёлого воспаления кишечника у всех мышей, но наиболее эффективным оно было в возрасте четырёх-шести недель, то есть в детстве. У этой группы животных были самые лёгкие симптомы заболевания и самые богатые микробные сообщества в кишечнике.

В кишечнике подопытных мышей обнаружили более высокую концентрацию противовоспалительного вещества сульфорафана, которое защитило их от тяжёлых симптомов заболевания: потери веса, крови в кале и диареи. Учёные считают, что ростки брокколи, которые легко вырастить самим, могут быть полезны и для людей с ВЗК.

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