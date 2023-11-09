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Общество

Россияне выезжали за рубеж на 50% чаще в этом году

Количество туристических поездок россиян за рубеж в январе-сентября 2023 года выросло на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом прошло года и составило 7,06 млн человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Однако число турпоездок в этом году вдвое меньше, чем в 2019 году (14,2 млн).

Тройка лидирующих направлений не изменилась по сравнению с 2022 годом – это Турция (3,4 млн поездок), ОАЭ (922,6 тысяч) и Египет (739,2 тысяч). Все три страны приняли намного больше российских туристов, чем годом ранее – на 24 %, 68 % и 50,7 % соответственно. Среди остальных стран в первой десятке произошли изменения – в лидеры вернулись Таиланд (519,7 тысяч) и Китай (135,9 тысяч), ушли Мальдивы и Сербия.

Четыре входивших в рейтинг в прошлом году страны СНГ – Армения, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан – сохранили позиции, а Киргизия опустилась на 13-е место. Впервые в топ-10 направлений вошла Куба. Также высоким спросом пользовались турпоездки на Шри-Ланку, в Индию, Оман и Бахрейн.

«В сложившейся ситуации туристический рынок приспосабливается к обстоятельствам: рост показывают те страны, куда выполняются прямые рейсы из России. На пограничном контроле в российских аэропортах для статистики фиксируется первый пункт посадки самолёта независимо от того, куда на самом деле направляется человек – даже если в его билете указана конечная точка маршрута», – объяснил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

По его словам, в рейтинг туристических направлений практически не попали европейские страны, хотя в них турпоток «отнюдь не нулевой». Как отметил эксперт, именно появление или расширение прямой перевозки позволило существенно нарастить турпоток в Таиланд, Китай, на Шри-Ланку, Кубу, в Индию, Грузию, Тунис, Марокко и другие страны. 

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