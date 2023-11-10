День бухгалтера отмечается 10 ноября

07:43, 10 ноября 2023, ПАИ

10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают свой профессиональный праздник — Международный день бухгалтерии, который часто называют Днем бухгалтера, сообщает calend.ru.

Выбору даты праздника послужило событие конца XV века — 10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени.

Одна из глав книги называлась «О счетах и других записях» и содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции. Это был первый печатный труд о методе двойной бухгалтерии, труд, который послужил основой создания некоторых широко распространенных работ по коммерческой бухгалтерии. В книге была описана большая часть учетного цикла в том виде, в каком она известна в настоящее время.

Пачиоли описал использование журналов-ордеров и регистров бухгалтерского учета, также он сделал прогноз относительно того, что служащий не сможет спокойно лечь спать до тех пор, пока дебет не сойдется с кредитом. Также в книге были даны многие другие термины, примеры, одним словом, книга содержала специальные знания, требующиеся для полноценной работы бухгалтера.

Луку Пачиоли называют «отцом бухгалтерии», хотя он не был ни изобретателем, ни разработчиком системы бухгалтерии. Он всего лишь описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы в период итальянского Ренессанса.

Многочисленные подробности бухгалтерских приемов того времени, изложенные Пачиоли, стали основой, которой на протяжении последующих четырех столетий руководствовались в специальных текстах и трудах по бухгалтерии.

Лучшим доказательством чрезвычайной значимости работы Пачиоли можно назвать то, что его книга была напечатана 10 ноября 1494 года. А раньше, за 50 лет до этого, Иоанн Гутенберг изобрел книгопечатание отдельными металлическими буквами и знаками, и известно, что печатание книги в то время обходилось еще крайне дорого.