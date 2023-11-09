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Общество

В России создадут реестр неплательщиков алиментов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании реестра неплательщиков алиментов, пишет газета «Известия» со ссылкой на депутата Алексея Говырина.

«В России создадут отдельный реестр злостных неплательщиков алиментов. Сегодня такой закон мы приняли в первом чтении. В него будут включать тех, кто уже привлекался к административной и уголовной ответственности или находятся в розыске за неуплату алиментов детям или престарелым родителям», – сказал он.

Политик отметил, что по состоянию на октябрь 2023 года в России более 140 неплательщиков алиментов, большинство из которых мужчины.

«Честно сказать, язык не поворачивается называть их мужчинами или тем более отцами. Общество должно быть к ним нетерпимым и использовать все инструменты, чтобы защитить детей», – подчеркнул депутат.

Говырин также сравнил реестр с «доской позора», покинуть которую можно только после уплаты всех долгов.

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