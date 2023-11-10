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Общество

Минздрав: строгий учет препаратов прерывания беременности уменьшит число абортов

Внесение препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, будет способствовать сокращению числа абортов, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. Об этом пишет РИА Новости.

«Сокращению числа абортов будет способствовать также предметно-количественный учет препаратов, которые могут быть использованы для прерывания беременности», – сказала Котова на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Ранее Минздрав России внес препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года, уточняется в документе.
 

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