Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Марина Гаращенко прокомментировала ситуацию в Себежской больнице 

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко прокомментировала информацию о ситуации в Себежской больнице, распространяемую рядом телеграм-каналов.

Фото: ПАИ

«Публикация телеграм-канала BAZA про Себежскую районную больницу набирает обороты. Хочу прокомментировать ситуацию. 

В 2019 году в терапевтическом корпусе Себежской районной больницы был проведён лишь косметический ремонт. Система водоснабжения не менялась. Сейчас трубы не выдерживают давление воды, что не позволяет нормально эксплуатировать систему горячего водоснабжения. Во всех отделениях Себежской больницы стоят бойлеры, есть горячая и холодная вода. Дополнительно приобретены шесть водонагревателей», – сообщила она в своем телеграм-канале. 

«Жалоб от пациентов и сотрудников на бытовые условия или условия труда не было», – отметила глава облздрава.

По поручению президента Владимира Путина Себежская районная больница вошла в проект реконструкции приграничных территорий. Она будет реконструирована, есть разработанный проект, учитывающий современные санитарные нормы и правила. Ремонтные работы уже начались в этом году и завершатся в 2025-м, напомнила Марина Гаращенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 ноября 2023

В Пскове сегодня ожидается до +8 градусов
10 ноября 2023

Дорожники обеспечили 100-процентную готовность федеральных трасс в Псковской области к зиме
10 ноября 2023

Школьники из Запорожья познакомились с историко-культурным наследием Псковской области
10 ноября 2023

За преданность служебному долгу и стране поблагодарил псковских полицейских Александр Котов
10 ноября 2023

Туманность Андромеды и две ближайшие к ней галактики сфотографировал пскович
10 ноября 2023

Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов псковской полиции с профессиональным праздником
10 ноября 2023

Марина Гаращенко прокомментировала ситуацию в Себежской больнице 
10 ноября 2023

Параскева Пятница – бабья заступница: что можно и что нельзя делать в этот день

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...