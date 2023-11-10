Марина Гаращенко прокомментировала ситуацию в Себежской больнице

08:39, 10 ноября 2023, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко прокомментировала информацию о ситуации в Себежской больнице, распространяемую рядом телеграм-каналов.

«Публикация телеграм-канала BAZA про Себежскую районную больницу набирает обороты. Хочу прокомментировать ситуацию.

В 2019 году в терапевтическом корпусе Себежской районной больницы был проведён лишь косметический ремонт. Система водоснабжения не менялась. Сейчас трубы не выдерживают давление воды, что не позволяет нормально эксплуатировать систему горячего водоснабжения. Во всех отделениях Себежской больницы стоят бойлеры, есть горячая и холодная вода. Дополнительно приобретены шесть водонагревателей», – сообщила она в своем телеграм-канале.

«Жалоб от пациентов и сотрудников на бытовые условия или условия труда не было», – отметила глава облздрава.

По поручению президента Владимира Путина Себежская районная больница вошла в проект реконструкции приграничных территорий. Она будет реконструирована, есть разработанный проект, учитывающий современные санитарные нормы и правила. Ремонтные работы уже начались в этом году и завершатся в 2025-м, напомнила Марина Гаращенко.