Туманность Андромеды и две ближайшие к ней галактики сфотографировал пскович

09:04, 10 ноября 2023, ПАИ

Туманность Андромеды и два её ближайших спутника – галактику М32 и галактику NGC205 (М110) снял пскович Михаил Прохоренко. Свои снимки он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

М32 – карликовая эллиптическая галактика и ближайшая к Земле эллиптическая галактика, размер которой составляет примерно 8150 световых лет, а масса 0,8–1,4 миллиарда масс Солнца. Удалена примерно на 2,5 миллиона световых лет.

М110 – также карликовая эллиптическая галактика, до которой со скоростью света лететь уже нужно будет около 2,9 миллиона лет. Интересна тем, что из-за гравитационного взаимодействия с Туманностью Андромеды у NGC205 осталась только центральная часть, а у Туманности Андромеды искажена форма спиральных рукавов и искривлён диск.

«Снято на статично расположенный фотоаппарат, из-за чего выдержка совсем небольшая, а «зерна» много. Но уже ждёт своего часа астротрекер – устройство, которое позволит компенсировать суточное вращение Земли и делать фотографии с большой выдержкой, дали бы только ясное небо», – написал Михаил.