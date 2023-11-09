Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:17, 10 ноября 2023, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Так, на улице Урицкого в Локне сгорел жилой дом. Огонь повредил хозяйственную постройку. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования. Спасены два жилых дома и две хозяйственные постройки.

Кроме того, на улице Ленина в Печорах в бесхозном строении огонь повредил пол. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём. Здание спасено.