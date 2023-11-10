Отключения электроэнергии запланированы сегодня в Великих Луках

09:54, 10 ноября 2023, ПАИ

Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках и Великолукском районе сегодня, 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Так, с 10:00 до 17:00 электроэнергии не будет на улицах Революционной, дома № 13 – 50, Космонавтов, дома № 1 – 14, Чапаева, дома № 48 – 58, Глинки, дома № 13 – 34, Маяковского, дома № 1 – 18, Мебельной, дома № 3 – 11, Гражданской, дома № 64 – 72, Покровской, дома № 23 – 33, Новой, Светлой, в Большом проезде, Крайнем тупике, проезде Маяковского, дома № 1 – 16, Мебельном проезде, дома № 1 – 17.

Также электроэнергии не будет с 9:00 до 17:00 в деревне Горушка.