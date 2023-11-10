Краеведческий поход по мостам через Пскову организуют для псковичей

09:28, 10 ноября 2023, ПАИ

18 ноября Псковский городской молодёжный центр совместно с туристической командой «Турбо» приглашают в краеведческий поход по мостам Псковы. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Маршрут протяжённостью 22 км включает в себя привал на обед. Начало похода в 10:00 от остановки «Инженерная улица» (координаты: 57.823637, 28.362298).

Туристическая команда «Турбо» будет сопровождать участников на протяжении всего маршрута, отвечая на вопросы и предложениям по спортивному туризму, краеведению и активности.

Для участия в походе необходимо иметь удобную одежду и обувь, а также термос с горячим напитком и перекус.

Запись на мероприятие ведется через группу духовно-нравственного направления молодёжного центра Пскова: vk.com/duxovno.