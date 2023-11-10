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Михаил Ведерников обсудил с Олесей Ребеко реализацию госпрограмм и федеральных проектов в области учёта земельных участков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с руководителем регионального управления Росреестра Олесей Ребеко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников обсудил с Олесей Ребеко реализацию госпрограмм и федеральных проектов в области учёта земельных участков. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что Росреестр ведёт активную работу по целому ряду направлений, в том числе по поручению президента реализует госпрограмму национальной системы пространственных данных.

В этой части Олеся Ребеко проинформировала, как выстраивается взаимодействие с муниципалитетами. Она рассказала, что работа идёт сразу по нескольким направлениям. Что касается административных территориальных границ, то в этом году устанавливаются рубежи с Тверской областью. По всем спорным вопросам достигнуты договоренности. Работа по внесению данных о границах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет завершена в следующем году. Также в соответствии с графиком проводятся мероприятия по установлению муниципальных границ и границ населённых пунктов.

Для оптимизации работы правительство Псковской области заключило два контракта на подготовку цифрового ортофотоплана масштабом 1:500. По словам руководителя регионального управления Росреестра, его подготовка сейчас завершается. В прошлом году проведены работы по составлению фотографических планов местности девяти городов и двух районов, они уже включены в фонд пространственных данных и используются в работе профильных ведомств.

Участники встречи обсудили вопросы кадастровой оценки и государственного земельного надзора. По итогам двух тысяч профилактических мероприятий, которые охватили площадь более 20 тысяч гектаров, выявлено свыше 620 нарушений, большинство из которых – неиспользование земельных участков.

Выявление правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости – ещё один важный вопрос встречи. «За десять месяцев уже выполнен план на этот год. Перевыполнили свои планы Локнянский, Куньинский и Островский муниципальные образования», – отметила руководитель регионального управления Росреестра.

В завершение встречи Михаил Ведерников и Олеся Ребеко обсудили ход реализации двух важных для региона проектов – «Земля для стройки» и «Земля для туризма».

По первому выявлено 1,6 тысячи гектаров земельных участков, возможных к использованию для жилищной застройки, 52 из них уже вовлечено в оборот. В списке лидирующих – Псков, Псковский, Великолукский, Островский и Печорский муниципальные образования.

Для возможной застройки туристическими объектами в рамках проекта «Земля для туризма» выявлено девять территорий общей площадью 62,8 гектара – это пространства Великолукского, Усвятского, Островского и Бежаницкого районов. Планируется, что к мероприятиям проекта подключится также Печорский муниципальный округ. Губернатор рекомендовал информацию о данных территориях широко представить бизнес-сообществу региона.

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