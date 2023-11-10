Школьники из Запорожья познакомились с историко-культурным наследием Псковской области

09:42, 10 ноября 2023, ПАИ

Группа из 45 старшеклассников из шести образовательных школ Мелитополя и Бердянска (Запорожская область) провела несколько дней в Псковской области в рамках «Университетских смен» и познакомилась с историко-культурным наследием региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Организатором образовательно-туристской программы является Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ). Часть осенних каникул школьники Запорожской области провели на его базе в имении Холомки князя Андрея Гагарина в Порховском районе. Место выбрано не случайно, так как потомок старинного дворянского рода – князь Андрей Гагарин – первый ректор СПбПУ. На месте подростки узнали об истории усадьбы и университета, а также приняли участие в творческих мастерских. Также они побывали с экскурсией в Пскове. Впереди у школьников интенсивная образовательная и профориентационная программа, которая пройдёт на территории Санкт-Петербургского политехнического университета.

СПбПУ – один из ведущих технических вузов страны. Только в этом году он принял около 7000 первокурсников, в том числе из новых российских регионов.

Добавим, что общими усилиями жителей и организаций Псковской области в новые регионы на постоянной основе формируются и направляются гуманитарные грузы исходя из потребностей населения. Так, например, для поддержки жителей в осенне-зимний период ведётся сбор тёплой одежды и продуктов длительного хранения. В Херсонскую область уже поставлены канистры со специализированным средством, которое служит для улучшения качества водопроводной воды, её обеззараживания и очистки.

О том, как Псковская область помогает новым территориям России, читайте в специальном сюжете ПАИ.