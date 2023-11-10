Студентов ПсковГУ научат писать резюме

10:07, 10 ноября 2023, ПАИ

Центр компетенций, карьеры и трудоустройства Псковского государственного университета приглашает студентов на лекции, мастер-классы и встречи с представителями городских организаций. Мероприятия пройдут в рамках Недели компетенций. Вход свободный, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

10 ноября в 12:30 состоится встреча с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области (Псков, площадь Ленина, дом 2, аудитория 314).

10 ноября в 14:15 – встреча с сотрудниками ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области (Псков, улица Красноармейская, дом 1, аудитория 65).

13 ноября в 10:15 – кейс-игра «Упаковка проекта» (Псков, площадь Ленина, дом 2, аудитория 314).

13 ноября в 12:30 – встреча с представителями УФПС Псковской области АО «Почта России» (Псков, площадь Ленина, дом 2, аудитория 314).

14 ноября в 10:15 – мастер-класс по написанию резюме (Псков, площадь Ленина, дом 2, аудитория 314).

14 ноября в 11:45 – встреча с сотрудниками ООО «Псков-Полимер» (Псков, улица Льва Толстого, дом 4, аудитория 100).