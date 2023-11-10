В Пскове сегодня ожидается до +8 градусов
10 ноября в Псковской области ожидается облачная c прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть ветер южных направлений. Температура днем +4...+9, ночью +2...+7 градусов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
В Пскове днем без существенных осадков. Температура днем +6...+8, ночью +3...+5. В Великих Луках преимущественно без осадков. Температура днем +7...+9, ночью +3...+5.
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