Депутаты Псковской и Новгородской городской Думы обменялись опытом работы

10:44, 10 ноября 2023, ПАИ

Депутаты Псковской и Новгородской городской Думы обменялись опытом работы в органах местного самоуправления, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

На встрече выступили глава Пскова Борис Елкин, председатели Дум Александр Гончаренко и Константин Сомов, депутаты, сотрудники аппаратов.

Участники мероприятия рассмотрели вопросы проведения заседаний комитетов, организации нормотворческой деятельности, депутатской учебы псковских парламентариев и работы с избирателями.

Кроме того, на встрече выстроили план взаимодействия между органами местного самоуправления Пскова и Великого Новгорода.