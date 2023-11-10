Депутаты Псковской и Новгородской городской Думы обменялись опытом работы
Депутаты Псковской и Новгородской городской Думы обменялись опытом работы в органах местного самоуправления, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.
На встрече выступили глава Пскова Борис Елкин, председатели Дум Александр Гончаренко и Константин Сомов, депутаты, сотрудники аппаратов.
Участники мероприятия рассмотрели вопросы проведения заседаний комитетов, организации нормотворческой деятельности, депутатской учебы псковских парламентариев и работы с избирателями.
Кроме того, на встрече выстроили план взаимодействия между органами местного самоуправления Пскова и Великого Новгорода.
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