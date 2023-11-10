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Культура

Псковичей приглашают прогуляться по вечерним лабиринтам музейного квартала

11 ноября в 16:00 состоится вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Ее изюминкой является авторский показ воссозданных и отреставрированных объектов музейного квартала. Отличным дополнением к экскурсии станет посещение уникальной выставки художественного оружия XVIII–XX веков «Блеск стали», – уточнили в музее.

Путешествие начнется в главном здании музея, а закончится показом выставки «Блеск стали». В залах Поганкиных палат гости увидят боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение XVIII – начала XX века стран Западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока, начиная с XVIII столетия, – предметы из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников. В ходе экскурсии участники также пройдут вдоль костела, картинной галереи и Палат у Сокольей башни.

Место сбора группы: фойе главного здания музея (ул. Некрасова, 7). Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66 33 11.

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