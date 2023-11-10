В России за высадку инвалидов и детей из автобусов могут начать штрафовать

11:41, 10 ноября 2023, ПАИ

За высадку инвалидов первой группы и несовершеннолетних из общественного транспорта в Госдуме РФ предложили ввести штрафы. Об этом пишет «Парламентская газета».

Так, с водителя, высадившего инвалида первой группы за безбилетный проезд, могут взыскать пять тысяч рублей штрафа, а для должностных лиц предусмотрены более крупные штрафы – от 20 до 30 тысяч рублей. Эту инициативу разработали после многочисленных обращений инвалидов, которым приходилось покинуть автобус из-за отсутствия документа, дающего право на бесплатный проезд. Такой законопроект планируют внести 10 ноября.

Если контролёры и водители продолжат высаживать инвалидов и несовершеннолетних из общественного транспорта, то размеры штрафов могут увеличить, отметили в Госдуме.

По действующим нормам взрослый человек, отказавшийся оплачивать проезд, равно как и перевозку следующих вместе с ним детей и багажа, обязан покинуть салон вместе с детьми и поклажей на ближайшей остановке. Однако устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (№ 259-ФЗ) такую меру принудительного воздействия не распространяет на школьников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения, а также с 1 сентября 2024 года – на инвалидов первой группы, следующих без сопровождающего и отказывающихся от оплаты проезда.

По мнению авторов законопроекта, если запрещено высаживать эту категорию граждан из общественного транспорта, значит, нужно вводить и ответственность за нарушение нормы. Именно такой законопроект сегодня вносят в Госдуму РФ.