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Общество

Школьный музей Пушкиногорского района занял первое место в областном конкурсе

Первое место в областном конкурсе «Школьный музей ВКонтакте» занял музей истории средней школы имени А. С. Пушкина из Пушкиногорского района. Руководитель – Татьяна Плотникова. Об этом сообщается на официальной странице образовательного учреждения.

Школьный пушкиногорский музей занял первое место в областном конкурсе. Фото: музей истории средней школы имени А. С. Пушкина

Материалы на конкурс представили десять районов области – Бежаницкий, Великолукский, Куньинский, Невельский, Новосокольнический, Опочецкий, Плюсский, Псковский, Пушкиногорский, Себежский, а также Великие Луки.

Участниками конкурса являются музеи образовательных организаций Псковской области, деятельность которых связана с социальной сетью «ВКонтакте».

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