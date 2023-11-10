Школьный музей Пушкиногорского района занял первое место в областном конкурсе

11:28, 10 ноября 2023, ПАИ

Первое место в областном конкурсе «Школьный музей ВКонтакте» занял музей истории средней школы имени А. С. Пушкина из Пушкиногорского района. Руководитель – Татьяна Плотникова. Об этом сообщается на официальной странице образовательного учреждения.

Материалы на конкурс представили десять районов области – Бежаницкий, Великолукский, Куньинский, Невельский, Новосокольнический, Опочецкий, Плюсский, Псковский, Пушкиногорский, Себежский, а также Великие Луки.

Участниками конкурса являются музеи образовательных организаций Псковской области, деятельность которых связана с социальной сетью «ВКонтакте».