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Кубок области по фехтованию пройдёт в Пскове

Кубок Псковской области по фехтованию на шпагах, посвящённый 50-летию Федерации фехтования Псковской области, пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 25 и 26 ноября. Об этом сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

Кубок области по фехтованию пройдёт в Пскове. Фото: группа «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте»

К соревнованиям допустят спортсменов 2012 года рождения и старше. Всего в турнире представлены три возрастные категории – девушки и юноши 2009-2012 годов рождения, девушки и юноши 2007-2008 годов рождения, а также мужчины и женщины.

Результат соревнований будет учитываться при формировании сборной команды Псковской области для участия в первенстве и Кубке России по фехтованию.

Призёров наградят медалями и грамотами, а победителям дополнительно вручат кубок.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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