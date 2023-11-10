Кубок области по фехтованию пройдёт в Пскове
Кубок Псковской области по фехтованию на шпагах, посвящённый 50-летию Федерации фехтования Псковской области, пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 25 и 26 ноября. Об этом сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».
К соревнованиям допустят спортсменов 2012 года рождения и старше. Всего в турнире представлены три возрастные категории – девушки и юноши 2009-2012 годов рождения, девушки и юноши 2007-2008 годов рождения, а также мужчины и женщины.
Результат соревнований будет учитываться при формировании сборной команды Псковской области для участия в первенстве и Кубке России по фехтованию.
Призёров наградят медалями и грамотами, а победителям дополнительно вручат кубок.
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