Судьёй Арбитражного суда Псковской области назначена Мария Соколова

11:50, 10 ноября 2023, ПАИ

Указом президента Российской Федерации судьёй Арбитражного суда Псковской области назначена Мария Соколова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня в торжественной обстановке она принесла присягу.

Председатель суда Фёдор Тимаев поздравил Марию Соколову с назначением и пожелал успехов в профессиональной деятельности.

Ранее указом президента РФ был изменен кадровый состав судов Псковской области.