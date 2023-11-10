Судьёй Арбитражного суда Псковской области назначена Мария Соколова
Указом президента Российской Федерации судьёй Арбитражного суда Псковской области назначена Мария Соколова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.
Сегодня в торжественной обстановке она принесла присягу.
Председатель суда Фёдор Тимаев поздравил Марию Соколову с назначением и пожелал успехов в профессиональной деятельности.
Ранее указом президента РФ был изменен кадровый состав судов Псковской области.
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