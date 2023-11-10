Борис Елкин поздравил полицейских с профессиональным праздником

12:18, 10 ноября 2023, ПАИ

С профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации поздравил сотрудников и ветеранов УМВД России по Псковской области глава Пскова Борис Елкин. Поздравление опубликовано в Telegram-канале главы города.

«Всех сотрудников органов внутренних дел поздравляю с профессиональным праздником! Спасибо вам за достойную службу, верность присяге, готовность пойти навстречу опасности, чтобы остановить преступника, предотвратить насилие и помочь людям», – отметил он.

Борис Елкин также пожелал сотрудникам органов внутренних дел спокойных дежурств, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее с профессиональным праздником правоохранителей также поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.