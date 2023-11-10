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Общество

Почти 30 тысяч человек привились от гриппа в Великих Луках, Куньинском и Великолукском районах

3 546 детей и 25 154 взрослых привились от гриппа в Великих Луках, Куньинском и Великолукском районах. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук со ссылкой на эпидемиолога Великолукской межрайонной больницы Оксану Квитко.

Почти 30 тысяч человек привились от гриппа в Великих Луках, Куньинском и Великолукском районах. Фото: ПАИ

«Продолжается прививочная кампания против гриппа, которая началась в сентябре и закончится к концу ноября. 43 % граждан вакцинированы. При этом план по вакцинации практически выполнил Куньинский филиал Великолукской межрайонной больницы. Между тем темп вакцинации в Великолукском районе и Великих Луках остаётся низким», – отметила Оксана Квитко.

Отказ родителей от вакцинации детей может привести к увеличению заболеваемости. Также плохо прививаются лица старше трудоспособного возраста и пациенты, имеющие хронические заболевания, отметила эксперт.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно как через «Госуслуги», так и через личный приём в прививочных кабинетах. При себя граждан просят иметь паспорт, полис, СНИЛС. Кроме того, городские предприятия могут обратиться в поликлинику с просьбой о вакцинации. Для этого формируется выездная бригада, которая прививает сотрудников непосредственно на рабочем месте.

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