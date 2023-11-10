В начале января в Пскове организуют бал по мотивам комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

12:34, 10 ноября 2023, ПАИ

В начале января в Пскове организуют бал по мотивам комедии «Иван Васильевич меняет профессию», рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ начальник отдела досуга и патриотической работы Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов.

«В начале января в Приказных палатах будем проводить новогодний бал вместе с Псковским музеем-заповедником. Бал будет стилизован по фильму «Иван Васильевич меняет профессию», – уточнил Павлов, добавив, что часть гостей придут в костюмах XVI века, часть – в нарядах 1970-1980-х годов.

По словам Василия Павлова, в Пскове уже собрался костяк ребят, которые регулярно посещают городские балы. «Это клуб «сТАНЦЫя». Сейчас мы ищем для них помещение, чтобы они могли танцевать», – рассказал Василий Павлов.