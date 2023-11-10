Порядка 1,5 тысячи волонтёров было задействовано на мероприятиях в Пскове

12:55, 10 ноября 2023, ПАИ

Порядка 1,5 тысячи волонтёров было задействовано на мероприятиях в Пскове в течение года. Об этом рассказала начальник отдела по работе с подростками и молодёжью по месту жительства Псковского городского молодёжного центра Кристина Яковлева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Работать с молодёжью непросто. Сотрудники молодёжной политики должны постоянно развиваться. Я считаю, что действительно важно развивать волонтёрство среди молодёжи. Это большой шанс для молодых людей познакомиться с кем-то, набраться опыта. Некоторые наши ребята даже трудоустраиваются благодаря волонтёрству», – отметила она.

Кристина Яковлева добавила, что среди 23 тысяч волонтёров с начала года в мероприятиях в Пскове было задействовано 1,5 тысячи человек.

«У нас активная база волонтёров, очень приятно, что сразу есть моментальный отклик от ребят», – подчеркнула она.

В свою очередь, заместитель председателя – начальник отдела по делам молодёжи комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлев отметил, что в последнее время волонтёров становится всё больше. И иногда, когда требуется помощь десяти человек, на заявки реагирует намного больше.

«В молодёжном центре с волонтёрами проводится правильная работа, их стимулируют, поощряют», – объяснил он.