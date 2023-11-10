В Псковской области продолжается приём заявок на конкурс «Кукарача»

13:22, 10 ноября 2023, ПАИ

Приём заявок на фестиваль молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Псковской области «Кукарача» продолжается в регионе. Он продлится до 24 ноября. Об этом сообщил начальник отдела досуга и патриотической работы Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы проводим его совместно с Центром народного творчества. Сейчас ведётся приём заявок до 24 ноября», – отметил Василий Павлов.

По его словам, в рамках фестиваля проведут серию мастер-классов. «Участников будут оценивать члены жюри, а после этого будет награждение победителей. Конкурс проходит в онлайн-формате», – заключил он.

Заявки вместе с работами принимаются через онлайн-форму по ссылке: vk.cc/cs6fDW.