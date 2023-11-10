Псковский врач-рефлексотерапевт Елена Баранова станет гостьей программы «Анамнез»

13:03, 10 ноября 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-рефлексотерапевт Псковского госпиталя для ветеранов войн Елена Баранова.

Какие заболевания лечат иголками? Что чувствует человек, когда в него втыкают иглы? Как выглядят волшебные иглы и кто их производит? Как врач выбирает точки для рефлексотерапии? Кому иглоукалывание противопоказано?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Прямая трансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».