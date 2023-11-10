Условный срок получил житель Дно за покупку и хранение наркотиков

15:29, 10 ноября 2023, ПАИ

Дновский районный суд назначил уголовное наказание 23-летнему ранее не судимому жителю Дно. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Следствие установило, что в июне этого года мужчина заказал и оплатил через один из сайтов на торговой площадке наркотик массой 1,25 грамма, что составляет крупный размер. Наркотик он забрал в виде закладки в лесном массиве Дновского района и незаконно хранил при себе без цели дальнейшего сбыта. Сотрудники полиции провели личный досмотр, нашли и изъяли у мужчины наркотик.

В суде мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся.

Дновский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца условно с испытательным сроком три года.