Великолучане посоревнуются на межрегиональных соревнованиях по кикбоксингу

14:00, 10 ноября 2023, ПАИ

Великолукские спортсмены, воспитанники клуба единоборств «Витязь», примут участие в межрегиональных соревнованиях по кикбоксингу «Золотая перчатка» памяти бойцов спецназа, павших при исполнении воинского долга. Состязания пройдут в Балашихе с 10 по 12 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Сергей Москалёв.

В турнире примут участие около 400 участников из Москвы, Орла, Тульской, Архангельской, Московской, Псковской областей и многих других регионов России.

В состав Псковской области вошли Даниил Речкин, Максим Волченков, Анастасия Павлова, Александра Петраковцева, Елизавета Шуднева, Александр Щепетов, Егор Шедько и Николай Ершов.

Тренер спортсменов Сергей Москалёв поделился целями на турнир. «Постараемся выигрывать. Будем смотреть непосредственно по боям. Цель, конечно, получить опыт на таком турнире. И, конечно, если будет возможность, как можно больше первых мест привезти домой и прославить нашу Псковскую область и город Великие Луки», – сказал он.

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