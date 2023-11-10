Продолжаются поиски пропавшего более четырёх лет назад великолучанина

14:49, 10 ноября 2023, ПАИ

Местонахождение 47-летнего Андрея Фёдорова устанавливают сотрудники уголовного розыска. Об этом ПАИ сообщили в УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, он ушёл из дома на улице Радищева в Великих Луках 22 марта 2019 года. До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Мужчина был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны чёрного цвета, сапоги (низ – резиновый, верх – матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам (811-53) 5-27-94, 8 (906) 223-11-28 или 02.