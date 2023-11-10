Михаил Ведерников наградил сотрудников органов внутренних дел

14:33, 10 ноября 2023, ПАИ

Высокие показатели оперативно-служебной деятельности УМВД России по Псковской области губернатор Михаил Ведерников отметил на торжественном мероприятии по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона поздравил руководство и личный состав управления с профессиональным праздником и поблагодарил представителей охраны правопорядка за блестящую службу.

«Несмотря на все вызовы, а их было немало: два года пандемии, мобилизация, специальная военная операция, новые угрозы безопасности, попытки дестабилизировать обстановку, вы с честью справляетесь со всеми задачами, наладив системную, результативную и профессиональную профилактическую работу по всем основным направлениям», – подчеркнул губернатор. Кроме того, Михаил Ведерников упомянул и о значительном усилении борьбы с оборотом запрещенных веществ.

Вместе с тем глава региона отметил, что обеспечение стабильной, безопасной и благополучной жизни в регионе возможно только при слаженной работе государственных органов и всего силового блока. В связи с этим губернатор заверил, что правительство области продолжит оказывать правоохранительным органам необходимую поддержку.

Так, планируется расширить действие комплекса «Безопасный город» на территории Великих Лук, Пушкинских Гор и Островского района. В этом году число камер выросло на треть. Поддержку полиции теперь оказывают и отряды «Дружина». Они уже несут дежурства вместе с сотрудниками правоохранительных органов и центром «Воин».

За заслуги в поддержании и укреплении законности и правопорядка, высокие показатели в служебной деятельности глава региона вручил отличившимся сотрудникам управления медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За спасение погибавших», а также региональные награды: медаль Александра Невского, почётные грамоты губернатора и благодарственные письма правительства региона.

К личному составу управления обратился начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор Алексей Овсянников. Он сообщил, что ведомство входит в десятку лучших в стране по раскрываемости преступлений против личности. Процент раскрываемости по другим составам – выше среднего по РФ.

«Стоять на страже закона, защищать интересы граждан, давать отпор криминалу – не просто работа, а призвание для сильных духом и мужественных людей. Служба в органах внутренних дел требует от каждого сотрудника профессионализма, выдержки и принципиальности. Полицейские в нашем регионе трудятся самоотверженно и добросовестно, достойно продолжая традиции ведомства. Жители Пскова и Псковской области могут быть уверены в том, что сотрудники органов внутренних дел и впредь будут неукоснительно выполнять свои обязанности, верные присяге и традициям российской полиции», – отметил Алексей Овсянников.

Он выразил благодарность правительству региона за укрепление технической оснащенности подразделений, проведение ремонтов в участковых пунктах, помощь в подготовке сотрудников к службе в особых условиях, а также за содействие в работе с несовершеннолетними.

С праздником сотрудников правоохранительных органов региона в рамках торжественного мероприятия также поздравили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и другие официальные лица.