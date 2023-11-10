Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В ПсковГУ прошёл открытый диалог, посвящённый формированию общероссийской гражданской идентичности

Студенты физмата ПсковГУ приняли участие в работе дискуссионной площадки «Формирование общероссийской гражданской идентичности». Спикером выступила специалист Псковского отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Анна Ганго. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В ПсковГУ прошёл открытый диалог, посвящённый формированию общероссийской гражданской идентичности. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Участники обсудили, что такое гражданская идентичность, как и при помощи каких инструментов она формируется в молодёжных кругах.

Ребята выделили одни из главных качеств, составляющих основу гражданственности: патриотизм, законопослушность, доверие к государственной власти, ответственность за свои действия.

Анна Ганго рассказала также, какие проекты «Движения первых» способствуют формированию гражданской идентичности.

Кроме того, участники встречи посмотрели два агитационных ролика УМВД России по Псковской области, посвящённых борьбе с экстремизмом, радикализмом и терроризмом, а также о возрасте привлечения к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 ноября 2023

Рак печени вовремя обнаружили у псковички благодаря диспансеризации
10 ноября 2023

Псков укрывается зонтиками
10 ноября 2023

Наталья Исакова: Признание Псковской области лучшей по работе с ТОС – результат работы правительства
10 ноября 2023

Об иглоукалывании и болезнях, которые оно лечит, поговорили на «Серебряном дожде». Главное
10 ноября 2023

Александр Котов: Митрополит Тихон достоин главной награды Псковской области
10 ноября 2023

Сбер: Компании Северо-Запада инвестировали в цифровую трансформацию более миллиарда рублей
10 ноября 2023

Псковские полицейские поздравили коллег с профессиональным праздником
10 ноября 2023

Псковский рефлексотерапевт: Иглоукалывание помогает и при диабете, и при панических атаках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...