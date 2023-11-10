В ПсковГУ прошёл открытый диалог, посвящённый формированию общероссийской гражданской идентичности

14:39, 10 ноября 2023, ПАИ

Студенты физмата ПсковГУ приняли участие в работе дискуссионной площадки «Формирование общероссийской гражданской идентичности». Спикером выступила специалист Псковского отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Анна Ганго. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участники обсудили, что такое гражданская идентичность, как и при помощи каких инструментов она формируется в молодёжных кругах.

Ребята выделили одни из главных качеств, составляющих основу гражданственности: патриотизм, законопослушность, доверие к государственной власти, ответственность за свои действия.

Анна Ганго рассказала также, какие проекты «Движения первых» способствуют формированию гражданской идентичности.

Кроме того, участники встречи посмотрели два агитационных ролика УМВД России по Псковской области, посвящённых борьбе с экстремизмом, радикализмом и терроризмом, а также о возрасте привлечения к уголовной ответственности.